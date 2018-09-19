В Подмосковье в ходе пьяной ссоры сын зарезал отца

СЕГОДНЯ 14:44 2018-09-19T14:44:42+03:00

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В подмосковной Электростали пожилого мужчину нашли мертвым в его собственной квартире. Как оказалось, 66-летнего пенсионера убил его собственный сын. Мужчина набросился на отца с ножом и нанес ему смертельные ранения. Об этом рассказали в областном ГСУ СКР.

Сообщается, что инцидент произошел в городском округе Электросталь на улице Тевосяна. Труп мужчины был обнаружен полицией накануне утром, 18 сентября.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Электросталь ГСУ СК России по Московской области сын погибшего 1973 года рождения», - приводит сообщение пресс-службы ведомства РИАМО.

Позже стало известно, что преступление было совершено во время распития спиртных напитков. Между мужчинами разгорелся конфликт, после чего один из них схватился за нож.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».