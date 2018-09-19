2018-09-19T14:44:42+03:00
Происшествия

В Подмосковье в ходе пьяной ссоры сын зарезал отца

Мужчина набросился на пенсионера с ножом
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Подмосковье мужчина убил пожилого отцаВ Подмосковье мужчина убил пожилого отцаФото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:

В подмосковной Электростали пожилого мужчину нашли мертвым в его собственной квартире. Как оказалось, 66-летнего пенсионера убил его собственный сын. Мужчина набросился на отца с ножом и нанес ему смертельные ранения. Об этом рассказали в областном ГСУ СКР.

Сообщается, что инцидент произошел в городском округе Электросталь на улице Тевосяна. Труп мужчины был обнаружен полицией накануне утром, 18 сентября.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Электросталь ГСУ СК России по Московской области сын погибшего 1973 года рождения», - приводит сообщение пресс-службы ведомства РИАМО.

Позже стало известно, что преступление было совершено во время распития спиртных напитков. Между мужчинами разгорелся конфликт, после чего один из них схватился за нож.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Рижском направлении железной дороги появится новая платформа Ленинградская
В Москве установят 35 новых «говорящих» пешеходных переходов
Через старое русло Москвы-реки на ЗИЛе построят мост
Восемь столичных поликлиник получили гранты правительства Москвы
В Москве с пятницы ограничат движение из-за фестиваля «Круг света»
В столице открылся тактильный сад «Шестое чувство»
В Москве пройдут Дни Калужской области
В районе Хорошево-Мневники появятся три станции метро
На северо-востоке Москвы построят мост через Яузу
В Подмосковье молодой человек во время ссоры зарезал знакомого
ВДНХ летом посетили более 12 млн человек
В Москве за пять лет высадили более 2 млн деревьев и кустарников
Во Дворце водных видов спорта в Лужниках завершается монтаж кровли
Более 200 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа