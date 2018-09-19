На Рижском направлении железной дороги появится новая платформа Ленинградская
Строительство нового остановочного пункта «Ленинградская» Рижского направления МЖД вышло на финишную прямую. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.
- Строительство остановочного пункта «Ленинградская» практически завершено, - отметил глава Стройкомплекса столицы. - Готовы новые пассажирские платформы и два конкорса (то есть распределительные залы между платформами. - Прим.) для выхода сторону станции МЦК «Стрешнево» и в сторону станции метро «Войковская», завершаются отделочные работы.
После завершения строительства новой платформы старую демонтируют. Остановочный пункт Ленинградская возводят по проекту интеграции Рижского направления железной дороги с Московским центральным кольцом. Новая платформа в перспективе станет одним из остановочных пунктов МЦД-2 «Нахабино - Подольск».
«В 2019 году здесь будет построен северный терминал, который обеспечит интеграцию станции железной дороги и МЦК в едином контуре. Таким образом, переход будет занимать у пассажиров всего около 2 минут», - подчеркнул Марат Хуснуллин.
Проект позволит снизить нагрузку на станции метро «Тушинская», «Дмитровская» и «Рижская», обеспечит безопасный и комфортный транзит пассажиров через пути Рижского направления МЖД и дополнительно поможет создать связку между районами Войковский и Сокол.
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