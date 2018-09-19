На Рижском направлении железной дороги появится новая платформа Ленинградская

СЕГОДНЯ 15:03 2018-09-19T15:14:16+03:00

Новая платформа в перспективе станет одним из остановочных пунктов МЦД-2 «Нахабино - Подольск». ФОТО: mos.ru

После ее открытия старую конструкцию снесут

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Строительство нового остановочного пункта «Ленинградская» Рижского направления МЖД вышло на финишную прямую. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

- Строительство остановочного пункта «Ленинградская» практически завершено, - отметил глава Стройкомплекса столицы. - Готовы новые пассажирские платформы и два конкорса (то есть распределительные залы между платформами. - Прим.) для выхода сторону станции МЦК «Стрешнево» и в сторону станции метро «Войковская», завершаются отделочные работы.

После завершения строительства новой платформы старую демонтируют. Остановочный пункт Ленинградская возводят по проекту интеграции Рижского направления железной дороги с Московским центральным кольцом. Новая платформа в перспективе станет одним из остановочных пунктов МЦД-2 «Нахабино - Подольск».

«В 2019 году здесь будет построен северный терминал, который обеспечит интеграцию станции железной дороги и МЦК в едином контуре. Таким образом, переход будет занимать у пассажиров всего около 2 минут», - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Проект позволит снизить нагрузку на станции метро «Тушинская», «Дмитровская» и «Рижская», обеспечит безопасный и комфортный транзит пассажиров через пути Рижского направления МЖД и дополнительно поможет создать связку между районами Войковский и Сокол.

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