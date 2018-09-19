МГТС предложила владельцам Карты москвича интернет на спецусловиях

СЕГОДНЯ 16:21 2018-09-19T16:22:19+03:00

МГТС разработала специальный социальный тариф, который позволяет получить полноценный домашний интернет за 200 рублей в месяц

Изменить размер текста: A A

С сентября подключиться к интернету и цифровому ТВ по специальной цене могут студенты, многодетные семьи и пенсионеры – владельцы Карты москвича. Для подключения можно выбрать домашний интернет, пакет услуг, включающий интернет и домашнее телевидение с ТВ-пакетами «Базовый» или «Социальный».

Скорость интернет-соединения составляет 30 Мбит/с, что достаточно, чтобы пользоваться городскими цифровыми сервисами, социальными сетями, просматривать видео. ТВ-пакеты включают каналы в HD-качестве. ТВ-приставка предоставляется на условиях бесплатной аренды.

«В столице регулярно пользуются интернетом около 83% жителей. Сегодня на его основе формируется новая среда, в которой взаимодействие между жителями, городскими учреждениями и инфраструктурными объектами организовано посредством удаленных сервисов. Предлагая льготные цены на качественный интернет, мы делаем цифровые услуги, ставшие неотъемлемой частью жизни горожан, еще доступнее и комфортнее», — комментирует генеральный директор МГТС Павел Кузнецов.