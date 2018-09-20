На МЦК установлен новый рекорд перевозки пассажиров

СЕГОДНЯ 13:32 2018-09-20T13:33:15+03:00

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В среду, 19 сентября, услугами Московского центрального кольца (МЦК) воспользовались 460,5 тысячи человек. Это стало рекордным количеством пассажиров, которое за сутки когда-либо перевозили «Ласточки». Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

"Это на 8 тысяч пассажиров больше предыдущего рекорда", – приводит сообщение ведомства сетевое издание m24.ru.

Кроме того эксперты отмечают тенденцию стабильного роста пассажиропотока на станции Новохохловская МЦК. Отмечается, что это связано с открытием одноименной платформы на Курском направлении МЖД. Так, например, за день до открытия, 5 сентября, пассажиропоток составил 2,6 тысячи человек в сутки, а уже 19 сентября — три тысячи, пишет РИАМО.

Напомним, запуск работы МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. В настоящее время москвичи и гости города могут воспользоваться 31 станцией кольца, 18 пересадками на метро и шестью пересадками на станции пригородных электричек.