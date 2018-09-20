В парке имени Святослава Федорова появился «сухой» фонтан

СЕГОДНЯ 13:43 2018-09-20T13:57:43+03:00

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На главной аллее парка имени Святослава Федорова построили «сухой» фонтан площадью около 200 квадратных метров.

- Специалисты Комплекса городского хозяйства уже поставили необходимое оборудование, провели коммуникации и сейчас приступили к пусконаладочным работам, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фонтан оснащен автоматическим управлением, позволяющим менять высоту, ритмичность и подсветку 144 водяных струй. Днем они будут «играть» - менять высоту с различной скоростью, создавая необычные водные эффекты. Вечером - подсвечиваться яркими цветами, меняющимися под музыку. С помощью проектора на водных струях, как на экране, будут рисовать картинки.

Посетители парка смогут любоваться игрой воды, сидя на лавочках вдоль фонтана. А рядом откроется танцевальная площадка с крытой сценой для концертов. В парке работают торговые киоски, кафе и хоккейная коробка, которую летом используют как площадку для игры в мини-футбол.

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