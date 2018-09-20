2018-09-20T14:27:41+03:00
Происшествия

В Подмосковье полиция задержала серийных автоугонщиков

Мужчины похитили по меньшей мере 30 машин
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала серийных автоугонщиковПолиция задержала серийных автоугонщиковФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Подмосковье сотрудники уголовного розыска Красногорска и Королева задержали серийных угонщиков автомобилей. Ими оказались двое мужчин. Общая сумма украденного ими составила порядка пятнадцати миллионов рублей.

Сообщается, что угонщиками оказались 46-летний уроженец Воронежской области и 26-летний приезжий из Ближнего Зарубежья. Оба мужчины сознались в преступлениях и рассказали на допросе о своей причастности к тридцати эпизодам угона.

Известно, что мужчины «работали» только в ночное время. С помощью специального оборудования они вскрывали замки и запускали двигатели. Преступники действовали на территории Москвы, а также Красногорска, Королева, Мытищ и Балашихи, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела, теперь каждому грозит до десяти лет тюремного заключения, передает телеканал «360».

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