2018-09-20T14:42:36+03:00
Московская жизнь

Около метро «Речной вокзал» открылся дополнительный мобильный пункт вакцинации

Москвичи могут бесплатно сделать прививку от гриппа
Светлана ВОЛКОВА
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Всего в мобильных пунктах вакцинацию прошли уже более 125 тысяч человек.Всего в мобильных пунктах вакцинацию прошли уже более 125 тысяч человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Желающие сделать прививку от гриппа могут обращаться в дополнительный мобильный пункт вакцинации рядом со станцией метро «Речной вокзал». Напомним, с конца августа по всей столице открылись более 500 специальных медицинских пунктов. В масштабной кампании по вакцинации против гриппа в Москве участвуют все городские поликлиники, 70 центров госуслуг «Мои документы», 34 станции метро, МЦК и железнодорожных станций , а также впервые 9 торговых центров столицы (по выходным дням). Всего в мобильных пунктах вакцинацию прошли уже более 125 тысяч человек. А в мобильном медпункте около «Речного вокзала» - более 9 тысяч человек. Здесь оказалось больше всего привившихся людей за первый месяц кампании по вакцинации против гриппа в Москве.

- Учитывая большое количество желающих сделать прививку около станции метро «Речной вокзал», где иногда даже собираются небольшие очереди, совместно с руководством метро решили поставить у этой станции дополнительный мобильный пункт вакцинации, - рассказал исполняющий обязанности руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Полный список адресов пунктов проведения вакцинации - на официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы (mosgorzdrav.ru/ru-RU/vakcinaciya.html).

По всем вопросам по вакцинации можно обращаться по телефону Департамента: +7 (495) 318-00-11 (круглосуточно).

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