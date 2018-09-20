В выходные 22 и 23 сентября на ремонт закроют участок Филевской линии московского метро

СЕГОДНЯ 15:43 2018-09-20T15:43:51+03:00

На время закрытия станций пассажиры смогут бесплатно воспользоваться компенсационными автобусами КМ1 и КМ2. Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Поезда не будут идти между "Киевской" и "Кунцевской"

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В ближайшие выходные, 22 и 23 сентября, поезда не будут ходить на участке Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Ограничения связаны с ремонтными работами станций и путевой инфраструктуры.

- Станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" будут закрыты для пассажиров. Работа станции "Кунцевская" будет организована только для перевозки пассажиров по Арбатско-Покровкой линии, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

На время закрытия станций пассажиры смогут бесплатно воспользоваться компенсационными автобусами КМ1 и КМ2. Маршрут КМ1 свяжет станции "Киевская" и "Кунцевская" – автобус будет следовать с остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 - от "Багратионовской" до "Фили".

- Компенсационные маршруты будут работать с 5.00 утра до 2.00 ночи. Интервал движения не превысит 2 минут, - уточнили в пресс-службе Московского метрополитена.

За 48 часов рабочие планируют демонтировать часть старых ограждений наземного участка Филевской линии - скоро здесь установят новые шумозащитные экраны. А также нужно провести строительные работы в вестибюлях станций "Филевский парк", "Багратионовская" и "Кунцевская". По плану еще и укладка новых трубопроводов, смонтировать новую кабельную трассу под путями, заменить рельсы. Выполнить эти виды работ невозможно без временной приостановки движения поездов на линии.

В обычном режими станции откроют 24 сентября в 5.30 утра.