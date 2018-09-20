2018-09-20T23:40:09+03:00
Происшествия

Mazda врезалась в автобусную остановку на Новом Арбате

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, пострадавших нет [видео]
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На Новой Арбате автомобиль "Мазда" въехал в остановкуНа Новой Арбате автомобиль "Мазда" въехал в остановку
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На Новом Арбате вечером 20 сентября водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и врезался в остановку. Как рассказали "Комсомольской правде" в столичном управлении ГИБДД, пострадавших нет.

- Водитель на автомобиле Mazda, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта на Новом Арбате. Пострадавших в результате аварии нет, - рассказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД России.

Дтп на Арбате.Мазда въехала в автобусную остановку.

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло в районе дома 20 на Новом Арбате. Пока неизвестно, был ли водитель пьян. Но он смог самостоятельно выйти из салона, медицинская помощь ему не потребовалась.

- Движение на Новом Арбате не перекрывали. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП, - сказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД России.

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