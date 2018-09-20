Mazda врезалась в автобусную остановку на Новом Арбате
На Новом Арбате вечером 20 сентября водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и врезался в остановку. Как рассказали "Комсомольской правде" в столичном управлении ГИБДД, пострадавших нет.
- Водитель на автомобиле Mazda, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта на Новом Арбате. Пострадавших в результате аварии нет, - рассказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД России.
Дтп на Арбате.Мазда въехала в автобусную остановку.
Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло в районе дома 20 на Новом Арбате. Пока неизвестно, был ли водитель пьян. Но он смог самостоятельно выйти из салона, медицинская помощь ему не потребовалась.
- Движение на Новом Арбате не перекрывали. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП, - сказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД России.