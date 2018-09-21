2018-09-21T14:05:33+03:00
Московская жизнь

В роддоме столичной больницы № 40 за год работы родились 4,5 тысячи детей

Пациентки с онкологией могут наблюдаться здесь у врачей и родить здорового ребенка
Светлана ВОЛКОВА
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Больница № 40 оказывает необходимую медицинскую помощь женщинам с онкологическим диагнозом.Больница № 40 оказывает необходимую медицинскую помощь женщинам с онкологическим диагнозом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В родильном доме городской клинической больницы № 40 Департамента здравоохранения Москвы, который открылся после капитального ремонта в августе 2017 года на северо-востоке столицы, появились на свет 4,5 тысячи малышей.

- Это уникальный акушерский стационар онкологической больницы, где специализированную медицинскую помощь могут получить женщины с онкоассоциированной беременностью, - отметил Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения Москвы. - Технологии и высокий уровень профессионализма врачей роддома больницы № 40 позволяют женщине, у которой диагностирован рак, не только планировать беременность, наблюдаться в течение всего срока беременности, проходить лечение, но и родить здорового ребенка. Кроме того, после родов молодая мама и малыш в течение года находятся под наблюдением врачей больницы.

Больница № 40 оказывает необходимую медицинскую помощь женщинам с онкологическим диагнозом. Это случаи, когда онкологическое заболевание было выявлено до наступления беременности, во время нее или в течение 12 - 18 месяцев после родов. В лечении женщин участвуют одновременно онкологи, специалисты по химио- и лучевой терапии, акушеры-гинекологи, неонатологи, реаниматологи.

За год в роддоме больницы № 40 прошло 25 родов у женщин с онкологией. Из них 22 случая связаны с раком репродуктивных органов и молочной железы. В консультативно-диагностическом отделении роддома наблюдалось около 300 женщин с онкоассоциированной беременностью, из них 250 - с болезнями репродуктивных органов и молочной железы, 50 - с другими формами рака.

Каждый родильный бокс оснащен всем необходимым для начала реанимации пациентки прямо во время родов, а также аппаратурой для наблюдения за жизненными функциями рожениц и плода, данные от которой выводятся на единую мониторную станцию на посту медицинского персонала. В распоряжении врачей несколько видов кувезов-транформеров, передвижной цифровой рентгеновский аппарат, а также аппаратура, регистрирующая жизненные показатели ребенка.

Медицинский психолог родильного дома оказывает поддержку женщинам и сопровождает в родах. В роддоме проводятся бесплатные занятия по грудному вскармливанию. Мам учат понимать ребенка, правильно прикладывать его к груди. Для будущих родителей работают углубленные курсы подготовки к родам, в том числе и партнерским, к уходу за ребенком.

Дети, родившиеся недоношенными или с патологиями, получают в роддоме больницы № 40 медицинскую помощь в течение года. Для этого в стационаре работает катамнестическое отделение. Сейчас более 300 детей находятся под постоянным наблюдением педиатров. Специалисты исследуют состояние здоровья малышей и в дальнейшем помогают решать возникшие проблемы.

Напомним, с августа 2017 года полностью технически переоснащенный роддом больницы № 40 на 150 коек с отделениями реанимации новорожденных и взрослых превратился в центр женского здоровья. В нем находятся отделение дневного стационара, отделение патологии беременности, консультативно-диагностическое отделение, кабинет катамнеза, кабинет бесплодия, шесть женских консультаций, отделение гинекологии головного стационара, а также созданный в 2018 году стационар кратковременного пребывания гинекологического профиля.

Родильный дом больницы № 40 входит в число тринадцати родильных домов Департамента здравоохранения Москвы, где можно получить свидетельство о рождении ребенка при выписке. В будущем такая возможность появится во всех городских роддомах.

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