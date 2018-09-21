2018-09-21T13:53:37+03:00
Происшествия

В Подмосковье задержали мошенников с поддельными векселями на 100 млн

Преступники взяты с поличным и заключены под стражу
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала мошенников в ПодмосковьеПолиция задержала мошенников в ПодмосковьеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Подмосковье полиция задержала четырех мошенников с поддельными ценными бумагами на общую сумму порядка ста миллионов рублей. Известно, что преступники планировали продать фальшивые документы, однако не успели осуществить свой замысел.

Стражи порядка взяли их с поличным на месте преступления. Инцидент произошел в поселке «Горки-2». Об этом рассказали в пресс-службе областного главка МВД.

«Злоумышленники предложили клиенту на выгодных условиях приобрести вексель номиналом в 100 миллионов рублей. При получении 24 миллионов рублей за фальшивку правонарушители были задержаны в гостиничном комплексе в Горках-2», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Задержанными оказались мужчины в возрасте от от 28 до 63 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело. Теперь мошенникам грозит до 15 лет тюремного заключения. Все они заключены под стражу до вынесения решения судом.

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