2018-09-21T14:29:49+03:00
Московская жизнь

Собянин открыл новое здание Тверского и Мещанского судов

В центре Москвы появились суды с системой так называемого «электронного правосудия»
Светлана ВОЛКОВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 21 сентября, мэр столицы Сергей Собянин и председатель Мосгорсуда Ольга Егорова открыли новое объединенное здание Тверского и Мещанского районных судов на Каланчевской улице.

- Поздравляю вас с новосельем! День для вас, конечно, очень важный, - сказал Сергей Собянин на церемонии открытия. - Сидели вы в ужасных условиях, в морально и физически устаревших зданиях, так плохо приспособленных, маленьких.

По словам мэра, новое здание стало настоящим «дворцом правосудия», в котором есть все необходимое.

- Можно сказать, что это умный суд, в котором есть электронные сервисы, базы данных, взаимодействие со службами приставов, аудио- и видеофиксация - все необходимое для совершения правосудия и, конечно, хорошие условия для горожан, которые обращаются к вам со своими бедами, - отметил мэр.

Объединенное девятиэтажное здание Тверского и Мещанского районных судов площадью 19,7 тысяч квадратных метров рассчитано на 250 сотрудников. В нем - общий вестибюль с гардеробом и пунктом охраны. В левой части комплекса находится Тверской райсуд, в правой - Мещанский. Для Тверского суда выделено 12 залов судебных заседаний по рассмотрению уголовных дел и десять залов по рассмотрению гражданских дел. Для Мещанского суда - 16 и 8 залов соответственно.

Система так называемого «электронного правосудия» в новом здании состоит из автоматизированных баз данных, программ для взаимодействия с органами, содействующими отправлению правосудия (например, системы электронного исполнения судебных решений). В судах работают системы аудио-видеофиксации судебных заседаний и видеоконференцсвязи, электронные киоски, современное компьютерное оборудование для судей и сотрудников аппарата.

Напомним, сейчас 18 из 35 районных судов Москвы работают в новых зданиях, построенных с учетом современных требований комфорта и безопасности. В 2020 году в Новой Москве планируют открыть новое здание Троицкого районного суда.

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