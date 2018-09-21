Бывший руководитель ВДНХ возглавила комитет по туризму Москвы

СЕГОДНЯ 21:53 2018-09-21T21:53:46+03:00

Созданный на этой неделе комитет туризма Москвы возглавила бывший руководитель ВДНХ Екатерина Проничева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Сегодня, 21 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин подписал сразу несколько распоряжений о назначении в правительстве столицы министров, руководителей департаментов и комитетов. Большинство из них сохранили свои должности (см. kp.ru). Но есть и новые лица.

Созданный на этой неделе комитет туризма Москвы возглавила бывший руководитель ВДНХ Екатерина Проничева. А департаментом спорта будет рулить Николай Гуляев, ранее руководивший департаментом спорта и туризма. Это ведомство по решению Собянина разделилось на два отдельных - комитет по туризму и департамент спорта.

В новом департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы руководителем стал Александр Прохоров (ранее - первый заместитель главы департамента городского имущества столицы).

Среди министров правительства Москвы тоже появился новенький. Должность министра и руководителя департамента информационных технологий города получил Эдуард Лысенко. Ранее он работал первым заместителем руководителя этого департамента Артема Ермолаева, который теперь перешел на новую работу.

Со всеми руководителями служебные контракты заключаются на срок полномочий мэра Москвы.

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