В День музыки москвичам бесплатно покажут классику советского кинематографа

23 Сент. 22:05 2018-09-23T22:05:36+03:00

Впервые международный день музыки в нашей стране был проведен 1 октября 1996 года Фото: кадр из фильма

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В Международный день музыки, празднуют который 1 октября, кинотеатры сети «МосКино» подарят москвичам возможность бесплатно увидеть 8 выдающихся советских фильмов. Все картины объединяет музыкальная тематика, в их числе: «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх», снятые Кареном Шахназаровым , мюзикл «Женщина, которая поет», главную роль в котором исполняет Алла Пугачева, комедийная драму «Карнавал» Татьяны Лионозовой и другие.

Бесплатные показы пройдут в кинотеатрах «Березка», «Вымпел», «Молодежный», «Салют», «Спутник», «Тула», «Искра», «Полет» и «Сатурн» - об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы, там же можно получить и более подробную информацию о расписании сеансов.

Впервые международный день музыки в нашей стране был проведен 1 октября 1996 года. В это праздник, учредителем которого в России стал Дмитрий Дмитриевич Шостакович, по всему миру проходят концерты, праздничные фестивали и другие мероприятия, помогающие людям открыть для себя мир музыкальной культуры.