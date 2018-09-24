В московских поликлиниках за картами будут следить через радиометки

СЕГОДНЯ 10:13 2018-09-24T10:13:29+03:00

В тестовом режиме система уже работает в поликлинике №46

Изменить размер текста: A A

В Москве планируют оснастить медицинские карты пациентов специальными радиометками. Это позволит оперативно отслеживать место положение документа и узнавать всю историю его перемещений.

В тестовом режиме данная система уже работала в поликлинике № 46 в Москве. Радиометками были отмечены девять тысяч амбулаторных карт. Медики и администраторы уже отметили удобство использования RFID-метки.

По подсчетам городских властей, к весне 2019 года к системе должны подключиться все поликлиники столицы.

Работы по нанесению меток начнутся уже в октябре. Он будут проведены с картами консультативно-диагностической поликлиники № 121 и детской городской поликлиники № 131.

- У большинства пациентов есть электронные карты, но это не значит, что нужно отменить бумажные карты. Лечащий врач должен иметь возможность проверить к каким специалистам пациент обращался ранее. Это позволит точно сформировать клиническую картину и верно назначить лечение, - цитирует ФАН слова руководителя департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна.