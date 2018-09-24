В парке имени Святослава Федорова открылась летняя библиотека

СЕГОДНЯ 11:41 2018-09-24T12:16:01+03:00

Книги в ней могут брать и оставлять все желающие

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В северной части парка имени Святослава Федорова на пересечении двух пешеходных дорожек появилась летняя библиотека площадью более 100 квадратных метров. Ее можно найти недалеко от входа в парк в районе дома 24/1, строение 1 по Селигерской улице. Конструкция библиотеки напоминает математический знак плюс. Под навесами стоят полки для буккроссинга, то есть желающие могут оставить здесь книгу или журнал для других посетителей. Например, пока дети играют на детских площадках вокруг библиотеки, родители могут на лавочке почитать даже вечером при свете ярких фонарей.

Для любителей пеших прогулок в парке обустроили тропинки с разным покрытием. Чтобы можно было пройти к жилым домам или метро по кратчайшему пути, проложили новые обходные широкие дорожки. Кроме того, для велосипедистов, любителей бега и скандинавской ходьбы появились маршруты с разметкой длиной порядка двух километров.

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