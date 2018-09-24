2018-09-24T12:16:01+03:00
Московская жизнь

В парке имени Святослава Федорова открылась летняя библиотека

Книги в ней могут брать и оставлять все желающие
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Фото: портал мэра и правительства МосквыФото: портал мэра и правительства Москвы
Изменить размер текста:

В северной части парка имени Святослава Федорова на пересечении двух пешеходных дорожек появилась летняя библиотека площадью более 100 квадратных метров. Ее можно найти недалеко от входа в парк в районе дома 24/1, строение 1 по Селигерской улице. Конструкция библиотеки напоминает математический знак плюс. Под навесами стоят полки для буккроссинга, то есть желающие могут оставить здесь книгу или журнал для других посетителей. Например, пока дети играют на детских площадках вокруг библиотеки, родители могут на лавочке почитать даже вечером при свете ярких фонарей.

Для любителей пеших прогулок в парке обустроили тропинки с разным покрытием. Чтобы можно было пройти к жилым домам или метро по кратчайшему пути, проложили новые обходные широкие дорожки. Кроме того, для велосипедистов, любителей бега и скандинавской ходьбы появились маршруты с разметкой длиной порядка двух километров.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На первом участке розовой ветки  метро поезда от «Некрасовки» запустят до конца года
В московских поликлиниках за картами будут следить через радиометки
В День музыки москвичам бесплатно покажут классику советского кинематографа
Девушка погибла на станции метро "Улица Академика Янгеля"
Бывший руководитель ВДНХ возглавила комитет по туризму Москвы
Собянин открыл новое здание Тверского и Мещанского судов
В Подмосковье задержали мошенников с поддельными векселями на 100 млн
В роддоме столичной больницы № 40 за год работы родились 4,5 тысячи детей
В Москве отреставрируют Мостовую башню на Измайловском острове
В музее-заповеднике «Измайлово» отреставрируют Мостовую башню
«Выгодная осень» с Уральскими авиалиниями
Mazda врезалась в автобусную остановку на Новом Арбате
В выходные 22 и 23 сентября на ремонт закроют участок Филевской линии московского метро
Около метро «Речной вокзал» открылся дополнительный мобильный пункт вакцинации