На первом участке розовой ветки  метро поезда от «Некрасовки» запустят до конца года

СЕГОДНЯ 12:47 2018-09-24T13:56:40+03:00

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Поезда на первом участке Некрасовской (бывшей Кожуховской) линии запустят до конца этого года.

- Отрезок от станции «Некрасовка» до станции «Косино», технический пуск которого 31 августа провел мэр Москвы Сергей Собянин, построен, - сообщил сегодня, 24 сентября, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Сейчас там идет монтаж инженерных систем, наладка оборудования. Думаю, к концу года мы сможем открыть его для пассажиров.

На первом участке Некрасовской линии длиной 6,9 километра разместятся четыре станции - «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». На втором участке розовой ветки от станции «Косино» до станции «Нижегородская» сейчас строят двухпутные тоннели двумя щитами 10-метрового диаметра.

- Уже готов тоннель от переходной камеры за станцией «Косино» до станции «Юго-Восточная», - отметил Марат Хуснуллин. - Строится участок от станции «Юго-Восточная» до станции «Окская». Осталось пройти примерно треть участка от «Окской» до «Стахановской». К проходке от «Стахановской» до «Нижегородской» планируем приступить уже зимой.

По его словам, на самих станциях второго участка строители доделывают котлованы и бетонируют основные конструкции.

Напомним, длина Некрасовской линии метро - более 15 километров. На ней разместится восемь станций. Розовая ветка пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, Рязанский и Нижегородский. Новым маршрутом в первую очередь смогут пользоваться 800 тысяч жителей юго-востока столицы и городского поселения Люберцы Московской области. Этот участок метро разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию.

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