На территории бывшего завода ЗИЛ откроют новый парк
В Москве в районе бывшего завода ЗИЛ планируется создать новый парк «На набережной». Общая территория зеленой зоны составит порядка 18 гектаров. Предполагается, что в состав парка войдут набережная Марка Шагала и другие территории, которые расположены вдоль русла Москвы-реки от улицы Тюфелева Роща до Даниловского моста.
Отмечается, что парк будет спроектирован необычным образом. Здесь будут обустроены секретные сады, поляны для пикников, создан амфитеатр и зоны для прогулок.
Добавим, что заняться благоустройством этой территории городские службы планируют уже в 2019 году.
«Парк «На набережной» станет непосредственной частью зеленого пояса парков ЗИЛа — это территории искусства, спорта, культуры и отдыха, публичное пространство, доступное в любое время суток», — приводит слова исполняющего обязанности главного архитектора города Москвы Сергея Кузнецова РИАМО.
Примечательно, что новом парке будут оборудованы зоны и для активного отдыха. Здесь планируется проложить беговые и велодорожки протяженностью четыре километра, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.