2018-09-24T14:34:27+03:00
Московская жизнь

В Митине построят торговый центр с кафе и автомобильным лифтом

Фасады здания украсят разноцветными панелями
Светлана ВОЛКОВА
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Главные фасады здания украсят крупноформатными панелями, цвет которых будет переливаться от фиолетового к зеленому и голубомуГлавные фасады здания украсят крупноформатными панелями, цвет которых будет переливаться от фиолетового к зеленому и голубому
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На северо-западе столицы в районе Митино появится торговый центр с кафе и автомобильным лифтом. Проект согласован Москомархитектурой.

- По проекту парковка в этом торговом центре находится на последнем этаже - для этого и нужен лифт, - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - А подземный этаж авторы решили отдать для магазина сопутствующих товаров. Появление новых точек торговли по всему городу, даже в удаленных от центра районах - нормальное явление для активно развивающегося города. Как говорил мэр Москвы Сергей Собянин, объем инвестиций в городе в этом году превысит два триллиона рублей.

На первом этаже разместятся магазины розничной торговли. Второй этаж займут два ресторана по 50 посадочных мест каждый. Парковка на третьем этаже будет рассчитана на 41 автомобиль. Общая площадь здания - более шести тысяч квадратных метров.

Главные фасады здания украсят крупноформатными панелями, цвет которых будет переливаться от фиолетового к зеленому и голубому. Фасады, выходящие во двор, сделают однотонными, серого цвета. Для наружной и внутренней отделки используют отечественные и импортные материалы высшего качества.

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