В Химках мужчина зарезал двоюродного брата

СЕГОДНЯ 14:36 2018-09-24T14:36:27+03:00

Молодые люди повздорили, и один набросился на другого с ножом

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В подмосковных Химках ссора двух братьев закончилась поножовщиной. Один из молодых людей во время конфликта вышел из себя и схватился за кухонный нож. В порыве гнева он нанес несколько ударов родственнику, от чего тот скончался на месте до приезда врачей.

Сотрудники полиции обнаружили труп 32-летнего мужчины с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки накануне в комнате химкинского общежития. Вскоре после этого стражи порядка задержали двоюродного брата погибшего. Им оказался 28-летний местный житель.

«Удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 28-летний двоюродный брат погибшего», - цитирует сообщение пресс-службы областного ГСУ СКР интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В ходе допроса молодой человек признался в убийстве. Он рассказал, что напал на родственника во время ссоры.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», пишет РИАМО со ссылкой на источник в правоохранительных органах.