В столице откроется храм в честь Двенадцати апостолов

СЕГОДНЯ 15:59 2018-09-24T16:08:17+03:00

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На севере Москвы в районе Ховрино по программе строительства православных храмов в столице, также известной как «Программа-200», возводится первый крупный деревянный храмовый комплекс в честь 12 апостолов. Здание рассчитано на четыреста человек. Общая площадь участка составляет 1605 квадратных метров.

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, курирующий «Программу-200» от столичного Стройкомплекса, деревянная церковь с шатровым завершением является одним из самых необычных храмов в районе. Ее строят по индивидуальному проекту из лиственницы по традиционным технологиям. Все строительные работы производятся вручную, включая сборку, как это делали древние мастера.

Сейчас специалисты прокладывают инженерные сети. Нулевой цикл приходского дома уже завершен. В храме поставили новое большое паникадило, то есть церковную люстру, с иконами 12 апостолов.

По словам советника мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, депутата Госдумы Владимира Ресина, курирующего программу по строительству православных храмов в столице, храм в честь 12 апостолов в Ховрине решили строить из дерева, исходя из стесненных условий площадки, «насыщенности» участка подземными инженерными коммуникациями, а также из-за значительного перепада рельефа. Храм в районе Ховрино интересен своим техническим решением и конструктивными особенностями. Четверик размером 11 на 11 квадратных метров сделан без единой опоры благодаря системе клееных балок, поддерживающих конструкцию. Балки особые - со стальной начинкой. Таких технологий в столице еще не применяли. Это позволило возвести деревянный храм значительно больших размеров.

На храм уже установили крест и купол, завершается внутренняя отделка помещений. Над иконостасом, который будет деревянным, резным, работают мастера Троице-Сергиевой лавры. Иконостас строящегося храма в честь 12 апостолов в столичном районе Ховрино сделают из трехсотлетнего дуба, стоявшего еще в прошлом году у некрополя Донского монастыря. В 2019 году планируется открытие храмового комплекса и его Великое освящение.

На севере столицы по программе строительства новых православных храмов сейчас идет стройка по 27 земельным участкам. «Программа-200» полностью выполняется на пожертвования. Для сбора денег создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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