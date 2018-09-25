2018-09-25T10:54:41+03:00
Москва

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Автомобилистам предлагают отказаться от личных машин в дождливые дни
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичам предложили отказаться от личного транспорта на время дождяМосквичам предложили отказаться от личного транспорта на время дождяФото: Алиса ТИТКО
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Москвичей призвали отказаться от личного транспорта на период сильных дождей и воспользоваться автобусами и метро. В случае необходимости воспользоваться своей машиной во время непогоды необходимо соблюдать предельную осторожность, напомнили специалисты из Центра организации дорожного движения столицы.

По прогнозам синоптиков, а начале недели выпадет пятая доля месячной норма осадков. В отдельных районах ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду. При такой погоде движение на дорогах становится особенно опасным из-за ухудшения видимости. Кроме того, дороги становятся более скользкими, об этом должны помнить, как водители, так и пешеходы.

«ЦОДД прогнозирует затруднение движения транспорта и увеличение аварий. Просим водителей отказаться от передвижения на личных автомобилях. Вместо них рекомендуем пользоваться подготовленным к работе в сложных погодных условиях городским транспортом», - цитирует сообщение ведомства РИАМО.

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