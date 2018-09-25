2018-09-25T13:56:29+03:00
Наука

В октябре жители столичного региона смогут увидеть два метеоритных дождя

Звездопады пройдут 9 и 21 октября
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В октябре москвичей ждут два звездопадаВ октябре москвичей ждут два звездопадаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В октябре жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать целых два метеоритных дождя. Потоки Дракониды и Ориониды будут видны в ночном небе даже невооруженным глазом.

Отмечается, что в начале месяца — 9 октября — жители столицы и области смогут наблюдать метеоритный поток Дракониды, ко время которого космические осколки будут пролетать мимо Земли с интервалом примерно 10-15 метеоров в час.

21 октября пройдет второй метеоритный дождь - Ориониды. Его интенсивность прогнозируется до 25 метеоров в час, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отмечают в пресс-службе Московского планетария, из-за ясной и безоблачной погоды метеориты Дракониды будут хорошо видны с Земли. А вот дождь Ориониды выпадает на почти полную Луну, что может помещать наблюдать за падением метеоритов. Свет от естественного спутника может затмить отблески пролетающих космических тел.

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