2018-09-25T14:44:32+03:00
Московская жизнь

В Марфо-Мариинской обители в центре Москвы завершилось благоустройство

Сто с лишним лет здесь не проводился капитальный ремонт
Светлана ВОЛКОВА
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В Марфо-Мариинской обители в центре Москвы завершилось благоустройство. Фото: mos.ruВ Марфо-Мариинской обители в центре Москвы завершилось благоустройство. Фото: mos.ru
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Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы благоустроили Марфо-Мариинскую обитель на улице Большая Ордынка. За сто с лишним лет здесь не было капитального ремонта. Монастырские постройки сильно обветшали.

- Учитывая, что монастырь действующий, работы проводились так, чтобы не создавать неудобств для служителей и посетителей, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. - Благоустройство разделили на три этапа - начали в мае и закончили к сентябрю 2018 года. Здесь проложили кабельную канализацию длиной 370 метров, куда убрали все воздушные провода. К электричеству подключили часовню.

На площади порядка 5,5 тысяч квадратных метров появилась гранитная плитка и бордюрный камень длиной более 1600 метров. Кроме того, в Марфо-Мариинской обители высадили красивый газон. На фундаментах старинных зданий сделали гидроизоляцию. Теперь помещения, в том числе нижние, надежно защищены от протечек. Для детей, посещающих занятия с педагогами в обители, открыли игровую площадку.

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ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Марфо-Мариинская основана княгиней Елизаветой Федоровной в начале прошлого века. После смерти мужа, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича она отреклась от светской жизни, продала свои драгоценности. А вырученные средства направила на создание Марфо-Мариинской обители. В 1909 году княгиня купила усадьбу с четырьмя домами и садом на улице Большая Ордынка. В двухэтажном здании разместилась столовая, кухня, кладовая, больница. Рядом находился дом настоятельницы, амбулаторный корпус с аптекой, классы для обучения. Действовала гостиница для паломниц. Помещение, служившее ранее зимним садом, преобразовали в больничный храм, который был освящен во имя Марфы и Марии.

Марфо-Мариинская обитель сегодня - не только монастырь. Здесь работают приют для девочек-сирот, центр паллиативной медицины для тяжелобольных детей, а также курсы бесплатной дошкольной подготовки, где дети, страдающие средними и тяжелыми формами ДЦП, занимаются с опытными педагогами.

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