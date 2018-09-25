В столице раннюю диагностику рака провели более 118 тысяч москвичей

СЕГОДНЯ 14:39 2018-09-25T15:07:43+03:00

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В столице завершилась масштабная программа по ранней диагностике онкологических заболеваний «Я выбираю здоровое будущее!». Напомним, ее проводили Департамент здравоохранения Москвы совместно с Московским клиническим научным центром имени Логинова. С 7 июля по 22 сентября более 118 тысяч москвичей прошли исследование на выявление признаков рака предстательной железы у мужчин и определение предрасположенности к раку молочной железы и яичников у женщин.

- За все время программы «Я выбираю здоровое будущее!» исследования прошли 95 тысяч женщин и 23 тысячи мужчин, - рассказал глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Мы получили большое количество позитивных отзывов и пожеланий москвичей о проведении подобных акций. В дальнейшем мы продолжим наши программы, направленные не только на раннее выявление онкологических заболеваний, но и на профилактику других распространенных болезней.

Сейчас уже более 60 тысяч человек получили результаты исследований. У мужчин, которые участвовали в онкоскрининге, выявлено 1581 случай повышенного уровня ПСА. Это не обязательно означает наличие рака. Таких пациентов приглашают на консультацию к урологу и дополнительное комплексное обследование. Рак предстательной железы подтвердился у 40 мужчин. Все они получили направление к профильным специалистам для дальнейшего лечения.

Среди женщин наличие предрасположенности к раку молочной железы и раку яичников (мутаций генов BRCA1 и BRCA2) выявлено в 229 случаях. Все женщины также проходят консультации и необходимые дополнительные комплексные обследования в клинике женского здоровья Московского клинического научного центра имени Логинова. Для обработки полученных данных используются самые современные технологии, способные выполнять скрининговые тесты в автоматическом режиме с высокой точностью. Итоговые результаты программы будут подведены в течение ближайших двух месяцев.

Департамент здравоохранения проводит и другие программы по раннему выявлению онкологических заболеваний. К примеру, сейчас желающие могут участвовать в пилотном проекте «Скрининг рака молочной железы». Врачи исследуют пациенток на раннее выявление бессимптомного рака молочной железы среди женщин группы риска. На маммографию уже пришли более 11 тысяч москвичек. Бесплатно в обследовании могут участвовать женщины от 50 до 69 лет, не проходившие маммографию в течение двух лет, без симптомов заболевания молочных желез - поражения кожных покровов и пальпируемых новообразований, а также при отсутствии онкологических заболеваний в анамнезе.

Кроме того, в столице проводится ранняя диагностика рака легких с помощью низкодозной компьютерной томографии. Обследование ориентировано на пациентов, входящих в группу риска и имеющих стаж курения более 30 лет, а также бросивших курить менее 15 лет назад. За год на скрининг пришли порядка 6 тысяч человек. При этом у 30 пациентов из всех, кто прошел скрининг, нашли рак легкого, что составляет 0,5% от общего количества пациентов.

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