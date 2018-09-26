2018-09-26T11:29:31+03:00
Происшествия

Воры обчистили банкомат на 27 тысяч евро под шум сигнализации

Преступники взломали терминал и украли более двух миллионов рублей
Ася РОМАНЧУК
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Воры обчистили банкомат в столицеВоры обчистили банкомат в столицеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Воры обчистили банкомат в районе Северное Бутово в Москве. Сигнализация и служба охраны, которая спешила на вызов, не смогли остановить грабителей.

Преступники вскрыли терминал в ночь на 25 сентября. Они подобрались к банкомату на улице Грина, у дома №11 и вскрыли терминал.

На устройстве сразу же сработала сигнализация, но тех минут, пока служба безопасности спешила на вызов, преступникам хватило, чтобы прихватить 27 тысяч евро и скрыться.

В МВД подтвердили информацию и сообщили, что возбуждено уголовное дело. Полиция ищет нарушителей, пишет «Дни.ру».

Общая сумма ущерба составила почти три миллиона рублей: два из них – это украденные деньги, а один миллион будет стоить восстановление разбитого банкомата.

Сайт kp.ru сообщал, что ранее преступники пытались ограбить банкомат в Перми. Действия воров попали на видео. На записи видно, что неизвестные в черной одежде и в масках проникают в помещение и начинают устанавливать какое-то оборудование вблизи банкомата. Служба безопасности банка увидела злоумышленников по камерам и вызвала охрану. Преступники убежали, бросив все оборудование.

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