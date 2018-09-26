В парке Горького поставят самый длинный в столице навес из вьющихся растений

СЕГОДНЯ 12:19 2018-09-26T16:52:30+03:00

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Исторический проход в парк Горького украсят навесом из вьющихся растений - перголой. Сейчас здесь завершились работы по устройству будущей зеленой конструкции и лестничного марша. Проход находится со стороны Ленинского проспекта.

- Комплексное благоустройство пространства началось летом этого года с создания прогулочного бульвара с деревьями, кустарниками, многолетними цветами и травами, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. - Пергола, которая проходит вдоль всего пешеходного маршрута, является одним из главных элементов обновляемой территории, ее украшением.

Конструкции навеса изготавливались на заводе, после чего, уже на месте, проходила сборка. К примеру, для того чтобы смонтировать колонны, выполненные из круглых стальных труб, построили специальные леса. Кроме того, коммунальщикам потребовалась и специализированная техника - манипуляторы и краны.

При проектировании перголу старались сделать похожей на парящую ленту. При этом длина конструкции составляет почти сто метров, а высота шесть с половиной. Навес собирали из металлических реек длиной от одного до восьми метров. Их укрепили на переменном расстоянии одна от другой. Жесткость сооружению придают полосы металла, соединяющие торцы реек по краям "ленты". Летом вьющиеся растения создадут тень по всей длине пути в парк Горького. Подобные конструкции можно увидеть также в известных парках нашей страны. Например, два века назад зеленый навес соорудили рядом с Китайским дворцом в Ораниенбауме, ныне городе Ломоносове. Решетки, увитые плющом, стали украшением Ольгиного павильона Петергофского парка.

Необыкновенной получилась и лестница, которая спускается к парку Горького. Для нее уложили бетонное основание площадью 700 квадратных метров. На самом лестничном марше разместили 36 гранитных ступеней. А для пожилых людей сделали поручни. Кроме того, вдоль прохода к парку высадили пять цветников и поставили 21 лавочку.

Основные работы по благоустройству завершатся к октябрю. А поздней осенью на участке исторического прохода к парку Горького высадят деревья.

Кстати, впервые идею создания "дополнительного" входа в парк Горького предложили еще в 1928 - 1930-х годах архитекторы Алексей Щусев и Александр Власов, но планы так и остались на бумаге. В этом году городские власти решили вернуться к проекту прошлых лет.

Новый вход в парк находится между НИТУ "МИСиС" и городской клинической больницей № 1 имени Пирогова. Общая длина прогулочного променада - 290 метров, площадь благоустройства - 1, 26 гектара.

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