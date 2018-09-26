В Москве откроют первый отель под брендом Mandarin Oriental с видом на Кремль

СЕГОДНЯ 16:47 2018-09-26T16:47:53+03:00

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Первый в России отель под брендом Mandarin Oriental откроют в Москве. Гостиница будет находиться на Софийской набережной. Вид из номеров будет роскошный - на Москву-реку, Кремль и Храм Христа Спасителя. Проектом предусмотрена не только гостиница, но и первые в России резиденции (жилье) под управлением Mandarin Oriental Hotel Group. Инвестиции в проект составят 30 млрд рублей. Первые клиенты смогут оценить сервис уже в 2021 году.

- Сеть отелей Mandarin Oriental Hotel Group– это неотъемлемый атрибут крупнейших городов мира. Это знак качества, который подтверждает роскошь и безупречность сервиса для самых требовательных и амбициозных людей. Благодаря партнерству стало возможным создать в Москве первый и единственный проект напротив Кремля с видом на Москву-реку, сочетающий в себе историческую архитектуру и бескомпромиссно высокий уровень услуг. Это изменит стандарты проживания класса люкс и поднимет их на новый уровень, которого еще не было в России, —сказал Павел Тё, председатель совета директоров Capital Group.

Компании Capital Group принадлежит участок на Софийской набережной, где также расположены исторические здания. Как раз в них после реставрации и расположат 65 номеров и сьютов и с инфраструктурой: 2 ресторана, лаунж-бар, SPA- и велнес-центры с 25-метровым закрытым плавательным бассейном и флагманские магазины мировых fashion брендов. Сервис и услуги будет предоставлять именно Mandarin Oriental Hotel Group — оператор роскошных отелей, курортных комплексов и жилых комплексов по всему миру. Группа компаний развилась из азиатского предприятия в глобальный бренд, и на сегодня в ее управлении находятся 31 отель и 8 жилых комплексов в 21 стране мира, причем каждый объект отражает восточное происхождение группы компаний, а также ее уникальное видение местности.

Рядом с гостиницей предусмотрено 137 брендированных резиденций Mandarin Oriental, жильцам которого будет оказываться весь пакет услуг, как в отеле. О квадратных метрах и стоимости пока в компании не говорят, но уже понятно, что элитное жилье будет по карману не каждому.