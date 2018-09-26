В столице смертность от инфаркта снизилась в три раза

СЕГОДНЯ 16:53 2018-09-26T16:54:16+03:00

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Сегодня, 26 сентября, накануне Всемирного дня сердца в информационном центре правительства Москвы состоялась пресс-конференция «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Москве: 5 шагов эффективного развития». О помощи пациентам-сердечникам в столице рассказали руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, главный кардиолог Москвы Елена Васильева и директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

- В Москве создан самый разветвленный в стране комплекс сосудистых центров, на базе которого работают инфарктная и инсультная сети, - отметил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Благодаря налаженной маршрутизации пациентов от момента прибытия скорой на вызов и до начала операции при инфарктах и инсультах проходит не больше часа. При этом время от приемного отделения до операционной, включая необходимые диагностические обследования, составляет в среднем 38 минут. Это соответствует лучшим мировым стандартам.

По его словам, за последние шесть лет количество ежегодно умирающих от инфаркта больных снизилось в три раза, а уровень госпитальной смертности от него составляет чуть больше 6%, что соответствует ведущим европейским странам. При этом доля пациентов, которым выполняется операция ангиопластики (стентирование сосудов), за пять лет увеличилась в Москве с 15% до 78%.

Чтобы москвичи следили за своим здоровьем, в столичных поликлиниках работает 97 школ профилактики инфарктов и инсультов и 71 кабинет вторичной профилактики инфарктов и инсультов. Врачи проводят акцию «Узнай уровень своего артериального давления!» на предприятиях, в кинотеатрах, торговых центрах, парках, станциях метро. Ко Всемирному дню сердца Департамент здравоохранения Москвы проводит бесплатные акции, где желающие могут проверить работу сердечно-сосудистой системы, узнать основные показатели своего здоровья, проконсультироваться с врачами и прослушать лекции о здоровье сердца и сосудов. Подробнее об этом - на сайте Департамента здравоохранения Москвы (mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/2242.html).

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