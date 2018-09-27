На дороге в Подмосковье произошла стрельба
В Интернете обсуждают видеозапись, сделанную на видеорегистратор. Предположительно, ролик записан на дороге в подмосковном Зеленограде.
Все происходит вечером, когда на улице уже смеркается. Автомобили потихоньку проезжают зону ремонта дороги. В какой-то момент раздается первый выстрел. Одна из машин стремительно уезжает с проезжей части вправо.
Водители других авто спешат поскорее уехать с места происшествия. Раздается еще несколько выстрелов.
Стреляют два мужчины, у одного из них в руках охотничий карабин «Сайга».
Хулиганы расстреляли автомобиль в Зеленограде.
Судя по видеозаписи, стреляют мужчины в серую иномарку, которая стремительно скрывается с места.
Официальных сообщений от правоохранительных органов по данному факту пока не поступало, сообщает «Пятый канал».
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