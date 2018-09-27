2018-09-27T13:56:35+03:00
Происшествия

На дороге в Подмосковье произошла стрельба

Вооруженные карабинами мужчины открыли огонь по автомобилю
Ася РОМАНЧУК
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Водители рассказывают о стрельбе на дороге в Подмосковье ФОТО: стоп-кадр с видеоВодители рассказывают о стрельбе на дороге в Подмосковье ФОТО: стоп-кадр с видео
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В Интернете обсуждают видеозапись, сделанную на видеорегистратор. Предположительно, ролик записан на дороге в подмосковном Зеленограде.

Все происходит вечером, когда на улице уже смеркается. Автомобили потихоньку проезжают зону ремонта дороги. В какой-то момент раздается первый выстрел. Одна из машин стремительно уезжает с проезжей части вправо.

Водители других авто спешат поскорее уехать с места происшествия. Раздается еще несколько выстрелов.

Стреляют два мужчины, у одного из них в руках охотничий карабин «Сайга».

Хулиганы расстреляли автомобиль в Зеленограде.

Судя по видеозаписи, стреляют мужчины в серую иномарку, которая стремительно скрывается с места.

Официальных сообщений от правоохранительных органов по данному факту пока не поступало, сообщает «Пятый канал».

Сайт kp.ru рассказывал о нападении на инкасcаторскую машину. Четыре человека в масках с автоматами открыли огонь и забрали крупную сумму денег. В мешках было более 16 миллионов рублей.

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