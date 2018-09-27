В Новой Москве появится еще одна линия метро

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-27T15:06:49+03:00

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От станции "Улица Новаторов" Большого кольца метро до поселка Коммунарка в "новой" Москве протянут новую линию метро.

- К строительным работам на новой линии метро от станции метро "Улица Новаторов" до "Коммунарки" в "новой" Москве мы планируем приступить до конца этого года, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. - Новый радиус метро позволит существенно улучшить транспортную доступность присоединенных территорий столицы.

По словам главы Стройкомплекса, завершить работу на этой линии планируется ориентировочно в 2023 году. «В дальнейшем эта линия будет продлена до Троицка», - добавил заместитель мэра.

Новую линию продлят и в сторону центральной части города. Участок линии метро от станции "Улица Новаторов" до станции "Севастопольский проспект", который соединит Большую кольцевую линию метро с Московским центральным кольцом (МЦК) планируется построить уже в 2022 году. В этом же районе до конца 2018 года планируется завершить строительство на новом участке Сокольнической линии метро в "новой" Москве от станции "Саларьево" до станции "Столбово".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки территории для строительства одного из участков проектируемой линии метро от станции "Улица Новаторов" до станции "Славянский мир" с размещением транспортно-пересадочных узлов.

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