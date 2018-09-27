2018-09-27T15:06:49+03:00
Московская жизнь

В Новой Москве появится еще одна линия метро

Строительство начнется до конца года
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Заместитель мэра Москвы Марат ХуснуллинЗаместитель мэра Москвы Марат ХуснуллинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

От станции "Улица Новаторов" Большого кольца метро до поселка Коммунарка в "новой" Москве протянут новую линию метро.

- К строительным работам на новой линии метро от станции метро "Улица Новаторов" до "Коммунарки" в "новой" Москве мы планируем приступить до конца этого года, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. - Новый радиус метро позволит существенно улучшить транспортную доступность присоединенных территорий столицы.

По словам главы Стройкомплекса, завершить работу на этой линии планируется ориентировочно в 2023 году. «В дальнейшем эта линия будет продлена до Троицка», - добавил заместитель мэра.

Новую линию продлят и в сторону центральной части города. Участок линии метро от станции "Улица Новаторов" до станции "Севастопольский проспект", который соединит Большую кольцевую линию метро с Московским центральным кольцом (МЦК) планируется построить уже в 2022 году. В этом же районе до конца 2018 года планируется завершить строительство на новом участке Сокольнической линии метро в "новой" Москве от станции "Саларьево" до станции "Столбово".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки территории для строительства одного из участков проектируемой линии метро от станции "Улица Новаторов" до станции "Славянский мир" с размещением транспортно-пересадочных узлов.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прививку от гриппа сделал практически каждый пятый москвич
В Подмосковье пешеход погиб под колесами электрички
В аэропорту «Домодедово» роботы займутся сортировкой багажа
В Лефортовском тоннеле восстанавливают огнезащитное покрытие
На дороге в Подмосковье произошла стрельба
Онлайн-библиотеки появятся еще на четырех станциях метро
Московская «Скорая помощь» оказалась самой быстрой в Европе
В столице смертность от инфаркта снизилась в три раза
В Москве откроют первый отель под брендом Mandarin Oriental с видом на Кремль
В Москве стало меньше долгостроев
Цех контрафактной бытовой химии нашли в Подмосковье
В парке Горького поставят самый длинный в столице навес из вьющихся растений
Воры обчистили банкомат на 27 тысяч евро под шум сигнализации
В столице раннюю диагностику рака провели более 118 тысяч москвичей
В Марфо-Мариинской обители в центре Москвы завершилось благоустройство
В октябре жители столичного региона смогут увидеть два метеоритных дождя
Московские власти отказались от услуг частных эвакуаторов
Названы сроки начала отопительного сезона в Москве и Подмосковье
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды