Прививку от гриппа сделал практически каждый пятый москвич

СЕГОДНЯ 15:42 2018-09-27T15:42:33+03:00

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В столице продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Прививку можно сделать во всех взрослых и детских поликлиниках. Кроме того, москвичи от 18 лет и старше могут пройти бесплатную вакцинацию в 70 центрах госуслуг «Мои документы», около 34 станций метро, МЦК и железнодорожных станций и в 9 торговых центрах столицы по выходным дням.

- Сегодня уже практически каждый пятый москвич сделал прививку от гриппа, - отметил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Мы опережаем результат прошлого года уже на 300 тысяч человек. В городе работают более 500 пунктов вакцинации, это поликлиники и мобильные пункты. Для удобства москвичей пункты мобильной вакцинации будут работать до 28 октября. Кстати, по результатам предыдущих кампаний по вакцинации, у нас не было ни одного случая гриппа среди тех, кто сделал прививку. Именно благодаря такой массовой вакцинации нам удалось избежать эпидемии гриппа.

Самым популярным у москвичей стал пункт вакцинации около станции метро Речной вокзал. Прививку в нем сделали уже более 11 тысяч человек. В центрах «Мои документы» больше всего привились в офисе в Гагаринском районе. Там вакцинацию прошли более 2 тысяч человек. В торговых центрах сделали бесплатную прививку более 5 тысяч человек.

«С каждым годом количество желающих сделать прививку от гриппа растет. В этом году мы ожидаем значительно больше москвичей, которые пройдут вакцинацию - примерно на миллион человек. В этом году мы закупили более 5,2 миллионов доз вакцин, все наши поликлиники и мобильные пункты имеют достаточные запасы», - сказал Алексей Хрипун.

Медики напоминают, что грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются самыми распространенными среди инфекционных заболеваний. Но если большинство ОРВИ протекают относительно легко, то грипп может приводить к крайне опасным осложнениям. Самым эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений является вакцинация, которая защищает от заболевания 80 - 90 % детей и взрослых, а полученный иммунитет сохраняется в течение года.

Полный список адресов пунктов вакцинации - на официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы (mosgorzdrav.ru/ru-RU/vakcinaciya.html). С вопросами по вакцинации можно обратиться по телефону - (495) 318-00-11 (круглосуточно).

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