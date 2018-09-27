Заместитель мэра столицы Петр Бирюков: "Отопительный сезон успешно стартовал в Москве"

СЕГОДНЯ 19:28 2018-09-27T20:03:26+03:00

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Отопительный сезон в столице стартовал на этой неделе. Напомним, с 25 сентября начали включать тепло в детсадах, школах, больницах. Затем - в жилых домах.

- Подключение проходит успешно - 90 процентов жилого фонда уже подключено к теплу, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - При этом 93 процента объектов социальной сферы обеспечены теплом.

В Комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что беспокоиться о том, что в соседних домах уже дано отопление, а в вашем пока нет, не стоит. Процесс подачи тепла занимает пять суток и проходит планомерно.

Однако, в случае, если у вас возникли проблемы с отоплением по истечении пяти дней, необходимо сообщить об этом удобным вам способом:

- по телефону единой диспетчерской службы Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы: +7 (495) 539-53-53;

- на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей: +7 (495) 539-59-59;

- через мобильное приложение «Госуслуги Москвы»;

- в управляющую компанию (если она не подключена к единой диспетчерской службе ДЖКХ). Контакты можно узнать на портале «Дома Москвы».

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