В столичных поликлиниках пройдут дни открытых дверей

СЕГОДНЯ 09:32 2018-09-28T09:40:07+03:00

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Московские врачи приглашают всех желающих на дни открытых дверей в октябре. Проект «Входите, открыто!» каждый месяц проводит Департамент здравоохранения Москвы.

- Дни открытых дверей становятся все более популярными у москвичей, - отметил Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения Москвы. - Традиционно мы уделяем большое внимание здоровью детей и будущих родителей. Наши врачи подготовили более 100 различных мероприятий - это и школы здоровья, лекции, консультации, и разные диагностические программы. В столичных клиниках пройдут акции для пожилых людей. Помимо этого, в Троицком и Новомосковском округах врачи мобильных медицинских комплексов будут проводить выездную диагностику.

В октябре пройдут акции, посвященные Всемирному дню пожилого человека. Например, с 1 по 6 октября врачи городской больницы имени Спасокукоцкого приглашают пациентов старше 60 лет на профильные обследования, а 10 октября в Научно-исследовательском клиническом институте отоларингологии имени Свержевского пройдут лекции о профилактике болезней ЛОР-органов в сезон простуд и профилактические осмотры врачами-оториноларингологами.

Весь месяц врачи Морозовской детской городской клинической больницы будут проводить дни открытых дверей в московских поликлиниках для детей с врожденными и приобретенными пороками развития. Ведущие хирурги проконсультируют родителей, проведут диагностику и выберут дальнейшую тактику лечения. При необходимости маленьким пациентам окажут высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках полиса ОМС.

Желающие могут прийти 13 октября на общегородскую акцию, посвященную Всемирному дню психического здоровья. Встреча состоится по программе ежемесячного психопросветительского проекта «Сказать не могу молчать». Весь день посетители смогут посещать анонимные и бесплатные консультации психологов, психотерапевтов и психиатров. Гости увидят выступление инклюзивного пластического театра, выставку картин художников с психиатрическим опытом и мастер-классы по арт-терапии. Любой желающий сможет пройти психологическое тестирование и определить индивидуальные особенности личности в процессе психодиагностики.

Врачи инфекционной клинической больницы № 2 проведут 19 октября лекцию о менингоккоковой инфекции и ответят на вопросы слушателей. Специалисты расскажут, как проводить профилактику, сколько длится инкубационный период и как распознать менингит.

Напомним, проект «Входите, открыто!» Департамента здравоохранения Москвы рассчитан на профилактику заболеваний и их раннюю диагностику. В московских больницах регулярно проводятся бесплатные акции для жителей - дни открытых дверей, школы для пациентов и дни здоровья. Все желающие могут их посетить, встретиться с врачами, получить консультацию специалистов и пройти обследования. Расписание дней открытых дверей и школ здоровья можно узнать в календаре проекта «Входите, открыто!» Департамента здравоохранения Москвы.

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