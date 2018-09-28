2018-09-28T13:54:31+03:00
Происшествия

Послушника церкви убили и скинули в колодец в Подмосковье

По подозрению в убийстве задержан санитар местной больницы
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Полиция задержала по подозрению в убийстве санитара дмитровской больницы.Полиция задержала по подозрению в убийстве санитара дмитровской больницы.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В подмосковной деревне Княжево произошло страшное убийство. В одном из коллекторов было обнаружено тело подростка – послушника церкви Введения во Храм Пресвятой Богородицы.

Вскоре следователям удалось восстановить все детали случившегося. Подросток оказался в коллекторе не просто так, его убил санитар Дмитровской больницы, а чтобы избавиться от тела, выбросил его в водосборник.

Мама погибшего подростка рассказала, что сын пропал из дома 19 сентября. С утра он был в церкви, а около 15 часов дня должен был идти домой, но так и не пришел.

Оказалось, что в тот день послушника встретил санитар больницы, встреча закончилась конфликтом, а потом и дракой.

- В результате подростку были нанесены множественные удары, от которых пострадавший скончался. Врачи зафиксировали у погибшего переломы костей носа, руки, ушибы на лице. В отношении санитара возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, - сообщили телеканалу «360» в правоохранительных органах области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Человек погиб, двое ранены в подмосковном ДТП
В столичных поликлиниках пройдут дни открытых дверей
Заместитель мэра столицы Петр Бирюков: "Отопительный сезон успешно стартовал в Москве"
Прививку от гриппа сделал практически каждый пятый москвич
В Новой Москве появится еще одна линия метро
В Подмосковье пешеход погиб под колесами электрички
В аэропорту «Домодедово» роботы займутся сортировкой багажа
В Лефортовском тоннеле восстанавливают огнезащитное покрытие
На дороге в Подмосковье произошла стрельба
Онлайн-библиотеки появятся еще на четырех станциях метро
Московская «Скорая помощь» оказалась самой быстрой в Европе
В столице смертность от инфаркта снизилась в три раза
В Москве откроют первый отель под брендом Mandarin Oriental с видом на Кремль
В Москве стало меньше долгостроев
Цех контрафактной бытовой химии нашли в Подмосковье
В парке Горького поставят самый длинный в столице навес из вьющихся растений
Воры обчистили банкомат на 27 тысяч евро под шум сигнализации
В столице раннюю диагностику рака провели более 118 тысяч москвичей
В Марфо-Мариинской обители в центре Москвы завершилось благоустройство
В октябре жители столичного региона смогут увидеть два метеоритных дождя
Московские власти отказались от услуг частных эвакуаторов
Названы сроки начала отопительного сезона в Москве и Подмосковье
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды