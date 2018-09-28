Послушника церкви убили и скинули в колодец в Подмосковье

СЕГОДНЯ 13:54 2018-09-28T13:54:31+03:00

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В подмосковной деревне Княжево произошло страшное убийство. В одном из коллекторов было обнаружено тело подростка – послушника церкви Введения во Храм Пресвятой Богородицы.

Вскоре следователям удалось восстановить все детали случившегося. Подросток оказался в коллекторе не просто так, его убил санитар Дмитровской больницы, а чтобы избавиться от тела, выбросил его в водосборник.

Мама погибшего подростка рассказала, что сын пропал из дома 19 сентября. С утра он был в церкви, а около 15 часов дня должен был идти домой, но так и не пришел.

Оказалось, что в тот день послушника встретил санитар больницы, встреча закончилась конфликтом, а потом и дракой.

- В результате подростку были нанесены множественные удары, от которых пострадавший скончался. Врачи зафиксировали у погибшего переломы костей носа, руки, ушибы на лице. В отношении санитара возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, - сообщили телеканалу «360» в правоохранительных органах области.