Во всех жилых домах Москвы включили отопление

1 Окт. 12:32 2018-10-01T12:32:08+03:00

В городе осталось буквально 10 зданий, куда еще не провели тепло

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В Москве во всех жилых домах уже включили отопление. Кроме того, отапливать начали здания социальной сферы столицы: детсады, школы и больницы, а также офисные здания и предприятия. Об этом рассказали в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

«По состоянию на 11:00 1 октября 2018 г. теплом обеспечено 33 тысячи 345 жилых зданий, 8 тысяч 6 социальных объектов и 29 тысяч 345 прочих зданий. Это 100% от общего количества», – приводит сообщение компании сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что компания обязуется доставить тепло к границе дома, а вот обеспечить готовность домовой системы к приему тепла, то есть «развоздушить» систему отопления, должна уже управляющая компания. На сегодняшний день в городе остается буквально десяток зданий, где «развоздушивание» еще не было проведено. Ситуация находится под контролем МОЭК.