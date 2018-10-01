В транспортном узле «Калужская» откроют переход на Большую кольцевую линию метро

1 Окт. 14:08 2018-10-01T14:16:38+03:00

По проекту здесь разместится плоскостная перехватывающая парковка. Для пешеходов построят подземные переходы

По соседству с ТПУ обновят улицы и проезды

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Столичные власти утвердили проект планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Калужская». Постановление об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Участок для транспортно-пересадочного узла находится в районе действующей станции метро «Калужская» и проектируемой станции Большой кольцевой линии метро «Воронцовская», - сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - Основными транспортными «связками» являются улица Профсоюзная, улица Обручева и улица Архитектора Власова.

По проекту здесь разместится плоскостная перехватывающая парковка. Для пешеходов построят подземные переходы. На остановках наземки обустроят зоны посадки и высадки пассажиров. Для ТПУ выделили участок площадью 51 гектар. Общая площадь капитальных сооружений составит 842 квадратных метра, плоскостных построек - 65 913 квадратных метров. Благоустройство проведут на участке площадью 28 350 квадратных метров.

«Переход между станцией метро «Калужская» и станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) «Воронцовская» будет работать по принципу «сухие ноги», - уточнила Юлиана Княжевская. - Рядом планируется строительство проектируемого проезда № 4846 и реконструкция улицы Архитектора Власова».

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