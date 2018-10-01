В Москве во время матча футбольной Лиги Чемпионов ЦСКА - Реал во вторник перекроют дороги

1 Окт. 18:26 2018-10-01T18:39:47+03:00

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В связи с большим матчем между московским ЦСКА и мадридским «Реалом» на стадионе Лужники» в центре Москвы вечером 2 октября полностью перекроют несколько участков автомобильных дорог (с 21.40 вторника до 2.00 среды). А именно:

- ул. Доватора (от Хамовнического Вала до 3-й Фрунзенской улицы)

- 3-ю Фрунзенскую улицу (от ул. Доватора до ул. Ефремова)

- ул. Ефремова (от 3-й Фрунзенской до ул. Трубецкой)

- ул. Трубецкую (от ул. Ефремова до Комсомольского проспекта)

- переулок Хользунова (от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта)

- дублёр Комсомольского проспекта (от переулка Хользунова до ул. Льва Толстого)/

Для обеспечения общественного порядка во время футбольного матча будет задействовано порядка 4 тысяч человек. Из них около 2,5 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, 1,5 тысяч работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительные службы. Стадион и вся прилегающая к нему территория будут тщательно обследованы кинологами со служебными собаками, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности.

Напомним, что игра ЦСКА - Реал начнется в 22:00 по московскому времени на стадионе "Лужники". Для столичного клуба это будет второй поединок на групповом этапе Лиги Чемпионов. В первой встрече турнира наши сыграли вничью 2:2 в гостях с клубом "Виктория Пльзень".