Новые полосы для общественного транспорта появятся на востоке Москвы

2 Окт. 12:27 2018-10-02T12:27:49+03:00

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Две выделенные полосы для общественного транспорта появятся на востоке Москвы уже 8 октября. Одна из них откроется на участке шоссе Энтузиастов по направлению в центр от улицы Плеханова до улицы Буракова, ее длина составит 1,4 километра. При этом на трассе уже была выделенная полоса, однако именно на этом участке она прерывалась, чтобы не мешать строительству Северо-Восточной хорды. Теперь же выделенка на шоссе Энтузиастов станет непрерывной.

Отметим, что всего по этой магистрали ходят 20 городских маршрутов, в том числе ночной Н4. В сутки все эти автобусы перевозят порядка 57 тысяч человек. Кроме того, по дороге следуют и 17 пригородных маршрутов, которые перевозят по 17 тысяч пассажиров ежедневно, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

Вторая выделенка протяженностью шесть километров появится на Свободном проспекте и Вешняковской улице от шоссе Энтузиастов до улицы Красный Казанец в оба направления. По ней будут курсировать 23 городских маршрута и 26 пригородных. В общей сумме эти автобусы ежесуточно перевозят по 106 тысяч человек, пишет ФАН.