Пятилетняя девочка умерла в Москве от простуды

2 Окт. 13:50 2018-10-02T13:50:50+03:00

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В Москве скончалась пятилетняя девочка. Накануне малышка почувствовала себя плохо, родители забрали девочку из садика, решив, что это обычная простуда. А через четыре дня ребенок умер.

Трагедия случилась в одном из районов столицы. По информации Telegram-канала Mash, девочка была совершенно здорова и ходила в обычный детский сад.

В конце недели воспитатели сказали родителям, что малышка заболевает, появились первые признаки простуды.

Не известно обращались ли родители к врачам, но спустя три дня у девочки поднялась высокая температура, сбить ее не удалось. Ребенок скончался.

Теперь экспертам предстоит установить, что именно стало причиной смерти девочки.

Врачи напоминают, что осенняя простуда и вирус гриппа внешне схожи, но методы лечения разные. Ошибка может стоить жизни. Лучше каждый раз обращаться к специалистам за помощью, пишет «Утро.ру».