В Подмосковье автомобиль столкнулся с маршруткой

2 Окт. 13:52 2018-10-02T13:52:50+03:00

В подмосковной аварии пострадали два человека Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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В подмосковных Люберцах легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси. Авария произошла на Егорьевском шоссе накануне вечером.

В результате ДТП пострадали два человека. Им потребовалась экстренная госпитализация. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В понедельник (1 октября - ред.) в 21:15 поступила информация о столкновение автомобиля Nissan с маршрутным такси на третьем километре Егорьевского шоссе. В результате ДТП пострадали два человека, они госпитализированы», - приводит сообщение ведомства РИАМО.

Подробности о состоянии здоровья пострадавших не уточняются.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники спецслужб. Им предстоит установить причины и обстоятельства аварии, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалсь, что в Подмосковье произошла еще одна авария. На трассе "Дон" легковышка столкнулась с грузовиком. В результате ДТП пострадала владелица легковой машины, одна была госпитализирована с переломами и рваной раной плеча.