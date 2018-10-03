2018-10-03T15:09:20+03:00
Происшествия

В Подольске во время занятий загорелась школа

Спасатели ликвидируют возгорание. Занятий сегодня не будет [видео]
Ася РОМАНЧУК
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В одной из школ Подольска произошел пожар.В одной из школ Подольска произошел пожар.Фото: из архива «КП»
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В Подольске в школе на улице Профсоюзной сегодня не учатся. С самого утра рядом с территорией учебного заведения стоят несколько пожарных машин, а из подвала идет густой дым.

Во время первого урока в подвальном помещении вспыхнул пожар. Огонь распространился в бытовом помещении на площади пять квадратных метров. Этого хватило, чтобы все здание оказалось в дыму. Учителей и учеников срочно эвакуировали из помещения, а на место вызвали пожарные расчеты.

Из-за чего произошел пожар – предстоит выяснить дознавателям. Спасатели уже справились с огнем и устраняют последствия случившегося. Обошлось без пострадавших, отметили в МЧС.

А вот для учеников сегодня объявлен выходной. Школьников отпустили по домам, когда стало понятно, что тревога не ложная, сообщает «Пятый канал».

Видео происшествия оказалось в соцсети. Кто-то успел записать происходящее на камеру мобильного телефона и поделиться новостью в виртуальном пространстве.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий МЧС

03.10.2018 в 08.30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Подольск, улица Профсоюзная, дом 6 (средняя школа).

Пожарными подразделениями проведен осмотр помещений школы. Установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки в электрощитке в подвале без последующего возгорания.

На место происшествия выезжало 11 единиц техники, 35 человек экстренных служб. Проведена эвакуация учащихся и персонала школы – своевременно эвакуирован 421 человек.

По состоянию на 10:40 школа работает в штатном режиме. В результате происшествия пострадавших нет.

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