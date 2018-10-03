В Москве осталось около 9 процентов неприватизированных квартир

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-03T10:27:39+03:00

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С начала года в столице заключили более шести тысяч договоров с москвичами по передаче жилья в их собственность.

- В городе осталось 395 тысяч неприватизированных жилых помещений, это менее 9 процентов от общего числа квартир, находящихся в жилищном фонде Москвы, - сообщил сегодня, 3 октября, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Наши специалисты могут обрабатывать заявления москвичей как в бумажном, так и в электронном виде через сайт мэра Москвы mos.ru.

Напомним, с февраля 2017 года бесплатная приватизация жилья стала бессрочной для всех граждан. «Приватизируя квартиру, жильцы получают право распоряжаться собственностью по своему усмотрению, будь то продажа, сдача в аренду, обмен или дарение. Ежегодно госуслуга пользуется популярностью среди москвичей. Только в 2017 году было заключено порядка 18,5 тысяч договоров передачи жилых помещений в собственность граждан», - отметил Максим Гаман.

Документы на приватизацию жилья можно подать двумя способами - через городские центры государственных услуг «Мои документы» (МФЦ) или на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.

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