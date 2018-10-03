Врачи Морозовской больницы принимают пациентов в столичных поликлиниках

СЕГОДНЯ 12:49 2018-10-03T12:51:50+03:00

На прием можно попасть без записи и направлений

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В октябре врачи Морозовской детской больницы проведут Дни открытых дверей в районных поликлиниках для детей с врожденными и приобретенными пороками развития. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Прием будут проводить детский хирург, детский уролог-андролог, травматолог-ортопед, торакальный хирург, нейрохирург, челюстно-лицевой хирург, а также акушер-гинеколог детского и юношеского возраста.

В сентябре к специалистам Морозовской больницы во время выездного приема смогли попасть пациенты поликлиник Троицкого и Новомосковского округов. За месяц врачей посетили 275 маленьких пациентов. Из них 89 направили на плановую госпитализацию в Морозовскую больницу.

Каждый месяц до конца года врачи будут проводить прием в поликлиниках Департамента здравоохранения Москвы каждого из столичных округов. Попасть на прием можно без предварительной записи и направлений. С собой нужно взять полис ОМС и свидетельство о рождении ребенка, паспорт гражданина РФ для родителей, а также медицинские выписки и результаты анализов, если они есть. При необходимости пациента могут госпитализировать в Морозовскую детскую больницу Департамента здравоохранения Москвы. График приема можно посмотреть на сайте Департамента (mosgorzdrav.ru).

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