2018-10-03T13:23:39+03:00
Московская жизнь

Комплекс зданий Старого Московского Почтамта признали памятником

Под охраной государства теперь находятся четыре старинных дома
Светлана ВОЛКОВА
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Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
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Четыре исторических здания Старого Московского Почтамта на Мясницкой улице признали объектом культурного наследия регионального значения. Под охраной государства теперь находятся главный и конюшенный корпуса, кладовая и газетный почтамт.

- Ансамбль Почтамта на Мясницкой - уникальный комплекс зданий, соединивший в себе детали и усадебного, и советского прошлого, - отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. - Например, главный корпус (строение 1) сохранил объемно-пространственную структуру XIX века, а здание газетного почтамта (строение 16) является прекрасным образцом архитектуры конструктивизма. Теперь любые ремонтные и реставрационные работы в ансамбле Московского почтамта будут проводиться только под контролем специалистов и после согласования с Департаментом культурного наследия.

У этого памятника интересная история. В конце XVIII века владение считалось самой крупной в квартале усадьбой, которой тогда владели Демидовы - семья уральских заводчиков, меценатов и благотворителей. С 1828 года ее передали Московскому Императорскому Почтамту и превратили в казенное ведомство. Почтамт здесь сохранился и после революции 1917 года.

Главный дом (стр. 1) строился под руководством архитектора Дмитрия Тюрина с 1808 по 1810 годы. Каменное двухэтажное здание решили разместить между древними палатами, которые использовали как флигели. Во время пожара 1812 года дом сильно пострадал, но потом его восстановили вместе с другими строениями усадьбы. Конюшенный корпус (стр. 5) появился в 1870-е годы по проекту архитектора Василия Карнеева в так называемом «кирпичном стиле», распространенном во второй половине XIX века. На первом этаже находились конюшни для почтовых лошадей, а на втором квартиры служащих. В 1911 году на нижнем этаже здания разместили архив. Кладовая (часть стр. 10) - одна из старейших построек ансамбля. Ее возвели в 1818 году и сохранили после передачи здания Императорскому почтамту. Корпус газетного почтамта (стр. 16) построили в 1931 году по проекту архитектора Касьяна Соломонова по заказу Наркомата почт и телеграфов. Это здание в стиле советского конструктивизма считается одним из последних его образцов, выполненных уже во время гонений на архитектуру авангарда.

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