В московском метро на 70% сократится количество рекламы

СЕГОДНЯ 14:12 2018-10-03T14:13:18+03:00

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Московский метрополитен будет самостоятельно продавать рекламу в поездах и переходах. При этом, по просьбам пассажиров, уменьшится количество рекламных мест на 70%.

- По пожеланиям пассажиров теперь будет полностью исключена любая аудиореклама на эскалаторах и размещение материалов на путевых стенах исторических станций. Теперь реклама не будет размещаться непосредственно на станциях и на эскалаторных наклонах. Общее количество рекламы по сравнению с прошлыми годами уменьшится на 70%, - сообщила пресс-служба метрополитена ТАСС.

При самостоятельной продаже рекламы распределение рекламных мест станет открытым, прозрачным и удобным для рекламодателей. Вся реклама будет располагаться только в поездах и лайтбоксах, межстанционных переходах.

Более того, в метрополитене рассматривают вариант размещения рекламы на новых носителях, которые будут органично вписываться в дизайн станций.