Два человека погибли при столкновении трех грузовиков в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:12 2018-10-03T14:12:57+03:00

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В Серпуховском районе Московской области произошло столкновение трех грузовых машин. В результате крупной аварии погибло два человека. Инцидент случился в среду, 3 октября, на трассе А108. Об этом рассказал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По данным ведомства ДТП произошло на 348 километре трассы А108 Симферопольско-Брестского направления. О состоянии других участников аварии не сообщается, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. В настоящее время стражи порядка проводят проверку по факту случившегося. Сотрудникам полиции предстоит установить причины и обстоятельства аварии, пишет сайт «Свободная пресса».

Ранее сайт KP.Ru писал о еще одной подмосковной аварии с участием грузовика. Инцидент произошел в Ступино, в результате ДТП серьезные травмы получила водитель легкового автомобиля, который столкнулся с большегрузом.