СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-03T15:28:28+03:00

Из главного здания МГУ эвакуировали около тысячи человек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Примерно 1 тысяча человек была эвакуирована в среду из здания Московского государственного университета из-за небольшого пожара, произошедшего в подвале здания. В настоящий момент очаг возгорания ликвидирован.

«На минус втором этаже на площади 4 кв. метра произошло тление кабеля, сейчас оно потушено», – цитирует ТАСС заявление пресс-службы Главного управления МЧС по Москве. В министерстве подчеркнули, что после получения вызова на место выехали пожарные расчеты, оснащенные для тушения пожара по повышенному номеру сложности.

«Интерфакс», в свою очередь, сообщает, ссылаясь на осведомленный источник, что речь идет о возгорании мусора, находившегося в подвальном помещении. После срабатывания сигнализации началась эвакуация людей.