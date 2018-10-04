2018-10-04T12:31:02+03:00
Москва

На МЦК установлен новый рекорд по числу перевезенных пассажиров

2 октября услугами «Ласточек» воспользовались более 490 тысяч пассажиров
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На МЦК установлен новый рекорд по пассажиропотокуНа МЦК установлен новый рекорд по пассажиропотокуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Суточный пассажиропоток Московского центрального кольца (МЦК) достиг рекордного показателя во вторник, 2 октября. При этом новый рекорд превысил предыдущий показатель более чем на 30 тысяч пассажиров.

«Более 490 тысяч пассажиров перевезли "Ласточки" на Московском центральном кольце (МЦК) 2 октября. Это новый суточный рекорд, превышающий предыдущий практически на 30 тысяч человек», – приводит сообщение пресс-службы Московской железной дороги (МЖД) сетевое издание m24.ru.

Кроме того, отмечается, что рекорд может быть связан с тем, что в ночь со вторника на среду поезда МЦК курсировали на час дольше обычного. Такое решение руководство МЖД приняло из-за проведения в Москве футбольного матча ЦСКА - «Реал».

Напомним, предыдущий рекорд на МЦК по перевозке пассажиров был установлен текущей осенью — 27 сентября. В этот день «Ласточки» перевезли 463 тысячи человек, пишет РИАМО.

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