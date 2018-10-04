В промзоне «Кирпичные улицы» появятся жилые дома и детсад

СЕГОДНЯ 13:37 2018-10-04T13:55:32+03:00

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Столичные власти планируют частично реконструировать промзону «Кирпичные улицы» в районе Соколиная гора на северо-востоке столицы. На месте бывших производственных корпусов появится общественно-жилая застройка. Такие изменения прописаны в проекте планировки территории. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

- Среди новых построек - жилой комплекс площадью 129 тысяч квадратных метров, отдельно стоящий детский сад на 205 мест и общественно-коммунальная застройка с подземным гаражом на 130 машиномест, - рассказал Сергей Левкин.

Для жителей новых домов на земельном участке на Кирпичной улице построят школу на 300 мест. По данным мэрии, с начала года утверждено шесть проектов планировки промзон, на которых построят около 3 миллионов квадратных метров недвижимости. На бывших промышленных землях планируется комплексное развитие территорий с возведением жилья и всей необходимой социальной инфраструктурой.

Напомним, общая площадь промзон в «старых» границах Москвы составляет 18,8 тысяч гектаров или почти 17 процентов территории города. Из них почти 13 тысяч гектаров реорганизуют. При этом 4,7 тысячи гектаров отдадут под полную реорганизацию, еще 7,8 тысяч гектаров переделают частично.

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